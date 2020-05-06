Почему в меде больше вреда, чем пользы

Существует мнение, что мед - это не только прекрасный десерт, но и полезный продукт, способный вылечить многие заболевания. Так ли полезен мед на самом деле, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сколько в нем пользы

"К сожалению, никаких серьезных исследований меда не проводилось. Нам только известно, что он может облегчить кашель и имеет легкое жаропонижающее действие. Но для лечения таких симптомов подходит только липовый мед. Однако во многих частях России этот мед трудно достать, так как европейская часть страны не может похвастаться большим количеством липовых массивов. Из-за этого "натуральный липовый мед" становится полифорным. Это значит, что в его состав входит мед, собранный с разных растений", - рассказывает Эльмира Рудкевич, нутрициолог.

Более того, многие недобросовестные продавцы экономят на производстве меда и не контролируют количество сахара, которое добавляется в готовый продукт.

Слишком много сахара

Несмотря на то, что мед считают низкокалорийным продуктом, в нем содержится огромное количество природного сахара - глюкозы и фруктозы. Для того чтобы извлечь их, организму человека нужно сильно потрудиться. Такой процент глюкозы и фруктозы может вызвать резкий скачок сахара в крови, что негативно сказывается на всем организме. Вопреки широко распространенному мнению, в меде мало витаминов и минеральных веществ. К примеру, только 200 чайных ложек меда могут обеспечить суточную потребность в кальции, в фосфоре - 270. А для того, чтобы восполнить запас витаминов, потребуется около трех килограммов меда. Более того, белки и аминокислоты присутствуют в меде в крайне малых количествах.

Стоит ли от него отказаться?

Вышеприведенные факты лишь свидетельствуют о том, что мед не является уникальным по своей природе, как принято считать. Поэтому многие нутрициологи не рекомендуют полностью исключать его из своего рациона.