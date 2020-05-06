Признаки рака легких, которые отражаются на лице

Рак легких - один из самых опасных видов заболевания, так как до последней стадии у больного не проявляются никакие симптомы. Онкология может быть центральной и периферической, но оба ее вида одинаково отражаются на лице человека. Когда в организме начинаются сильные изменения, они отражаются на лице. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, на что стоит обратить внимание.

Опущение века

Его также называют "нависшим веком". Проблема в том, что большинство людей уже рождаются с такой особенностью и им будет сложнее заметить этот симптом. Кроме того, веко может опускать вместе с появлением возрастных изменений, например, морщин. Однако, при онкологии легких опускается только одно веко. Не стоит паниковать, если вы заметили у себя это симптом, у него может быть множество причин, но лучше сходить к врачу и узнать, почему это произошло.

Уменьшение зрачка

Через верхнюю часть легкого проходит большое количество нервов, которые влияют на состояние глаз. Именно в этой части органов чаще всего развиваются злокачественные опухоли. Они же и влияют на глаза. Уменьшение зрачка или двух обусловлено тем, что через нерв проходит "неправильный" сигнал, на который глаза реагируют подобным образом.

Повышенная потливость одной части лица

Если вы обратили внимание на то, что одна часть лица потеет обильнее, чем другая, это также может быть возможным симптомом онкологии. При этом, опухоль может находиться с той стороны, где лицо потеет меньше. Это также связано с поражением нервов легкого. Дело в том, что при злокачественной опухоли кожа может не реагировать на перепады температур. Из-за этого часть лица может, например, обгорать на солнце, но именно потовые железы перестают работать.