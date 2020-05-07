Ученые разработали сдерживающие коронавирус нанонити для масок

Группа ученых из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления масок, способные сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщил ТАСС один из представителей группы разработчиков Дмитрий Лопатин, передает Day.Az.

Нанонити также можно использовать для сменных фильтров в респираторах. По словам Лопатина, они более эффективны для защиты от распространения коронавируса, чем обычная ткань.

"С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок, уже ведем переговоры с двумя компаниями производителями", - рассказал ученый.

Он добавил, что нанонити задерживают на себе частицы размеров, идентичных с коронавирусом. По его словам, после завершения пандемии нанонити смогут применять для систем очистки и опреснения воды.