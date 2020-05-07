Ученые рассказали правду о симптомах коронавируса

В мире насчитывается уже более 3,5 миллиона человек, которые заражены китайским вирусом, но большинство здоровых людей даже понятия не имеют на какие симптомы стоит обращать внимание.

Ситуация осложняется ещё и тем, что некоторые СМИ придумывают симптомы COVID-19, которые на самом деле не относятся к признакам наличия в крови нового вируса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Недавно были опубликованы данные о большом количестве симптомов коронавируса Королевским колледжем Лондона. Это стало возможным благодаря трекеру COVID-19 Symptom Tracker.

Оказалось, что у разных людей заболевание может протекать по-разному, а сами симптомы могут быть также различными, или вовсе отсутствовать. Наследственные данные напрямую влияют на лихорадку во время коронавируса, диарею, потерю запаха и вкуса.

С генетикой не связаны кашель, плохой аппетит и боль в грудной клетке и животе.

Таким образом специалисты сделали выводы, что нет четкого перечня, по которым можно определить наличия COVID-19 без специального теста.