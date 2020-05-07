Объяснена причина большей уязвимости мужчин перед коронавирусом

Врач-инфекционист Николай Малышев объяснил причину большей уязвимости мужчин перед коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".

По его словам, мужчины более подвержены рискам заражения и более тяжелого протекания болезни. "Причина этого явления - прежде всего в менее здоровом образе жизни мужчин и, в частности, в таких вредных привычках, как курение и употребление алкоголя", - подчеркнул доктор, добавив, что речь идет не только о вирусе, но и о всех известных человечеству заболеваниях.

Малышев подчеркнул, что мужчины по естественным особенностям менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям жизни, чем женщины, в связи с чем они чаще болеют и умирают. "Не случайно ведь, что на каждые 489 девочек на земле рождаются 511 мальчиков, часть из которых сравнительно рано погибнет. В итоге примерно к 40 годам число женщин и мужчин примерно выравнивается", - резюмировал он.

В конце апреля Минздрав заявил, что представители мужского пола оказались более уязвимы перед коронавирусом, чем женщины, поскольку заражаются чаще. На долю мужчин приходится 60 процентов заразившихся, на долю женщин -около 40 процентов. При этом отмечалось, что тяжести заболевания это правило не касается.