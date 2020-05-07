Названо оружие будущего для борьбы с повторными вспышками коронавируса

Вакцина от коронавируса, которая будет разработана в будущем, станет оружием в борьбе с повторными вспышками заболевания, полагает лидер группы "Черный хлеб", доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сказал в интервью МОСЛЕНТЕ, объясняя важность вакцины для сдерживания распространения вируса.

В то же время он отметил, что вместе с созданием вакцины глобальная пандемия не закончится. "Эпидемия затухнет, когда значительная часть популяции переболеет и приобретет иммунитет", - указал профессор.

Аграновский напомнил, что любой вирус является изменчивым, поэтому всегда могут возникнуть новые вспышки из-за его мутаций.

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, ученые разных стран активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции пока что применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии, например, с использованием гидроксихлорохина.