Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты для борьбы с COVID-19

Ученые из Университета Майнца изучили эффективность лекарственных препаратов против коронавируса с помощью суперкомпьютера MOGON II.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы на сайте университета.

Ученые симулировали способ, которым около 42000 различных веществ, перечисленных в открытых базах данных, связываются с определенными белками SARS-CoV-2 и тем самым препятствуют проникновению вируса в организм и его размножению.

Этот метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка.

С помощью суперкомпьютера ученые провели более 30 млрд одиночных расчетов в течение двух месяцев и обнаружили, что соединения из четырех лекарств от гепатита С обладают высокой способностью очень сильно связывать SARS-CoV-2 и препятствовать распространению инфекции.

Также исследователи определили, что японская жимолость, которая используется при лечении инфекций верхних дыхательных путей, также может способствовать борьбе с COVID-19.