Обманчивая "легкость" COVID-19 - ВИДЕО
Одной из проявлений COVID-19 -гипоксия, критическое снижение уровня кислорода в крови заболевших. У пациентов с новым коронавирусом этот показатель опускается до критических значений, хотя поведению больных не скажешь, что их жизни что-то угрожает. Врачи называют это "тихой" или "счастливой" гипоксией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, кардиолог больницы Сёдер в Стокгольме Густав Эдгрен говорит об обманчивом впечатлении, которое производят такие пациенты:
"Объективно они тяжело больны. Но в то же время они сидят здесь со своими мобильными телефонами или ноутбуками, и пишут, - когда нам надо было бы подключить их к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Они спокойны, у них почти нет проблем, - так кажется на первый взгляд. Но на самом деле их лёгкие настолько серьёзно пострадали, что они почти не получают кислорода".
Эдгрен рекомендует даже бессимптомным больным быть особенно осторожными и немедленно обращаться к врачу при появлении одышки или иных проблем с дыханием. Ведь "Тихая гипоксия" может обернуться резким ухудшением состояния больного. При этом то, что он чувствует себя относительно хорошо, может помешать окружающим, в том числе медикам, правильно оценить ситуацию.
Медики в разных странах мира пытаются понять природу "тихой гипоксии". Она может действительно быть менее опасной, нежели обычная гипоксия, но за ней может скрываться и ошибка в работе организма, - рассказывает главврач больницы св. Георгия в Стокгольме Умут Гайльборн:
"Есть несколько теорий. Согласно одной из них, у некоторых больных не накапливается то же количество диоксида углерода, как у тех, кто ощущает проблемы с дыханием. А именно по уровню диоксида углерода в крови мозг понимает, что есть трудности с дыханием".
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