Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученый посетовал на то, что люди часто забывают об опасности инфицироваться подобным образом. При этом вирус способен сохраняться на волосах до трех суток.

Чтобы избежать опасности, Альтштейн посоветовал носить головной убор.