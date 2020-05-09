Коронавирусом можно заразиться при курении

Ученые продолжают расширять знания о коронавирусе COVID-19 и способах его передачи. В Роспотребнадзоре отметили, что заразиться коронавирусом можно и при курении. Такая вероятность существует, если контактировавший с вирусом человек будет трогать сигарету грязными руками. В этом случае возможна контактная передача коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кроме того, активность коронавируса SARS-CoV-2 зависит от температуры. Если на улице солнечно и жарко, то вероятность заражения коронавирусом падает. Инфекционную активность коронавирус теряет при низкой влажности и при температуре выше 30 градусов. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов, сообщает сайт стопкорофнавирцс.рф Информационного центра по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус не может жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах.

У инфицированного коронавирус выделяется со всеми биологическими жидкостями - с калом, мочой, спермой. В Роспотребнадзоре предупредили, что вирус может сохраняться в тканях умершего еще некоторое время. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора призвали к осторожности и посоветовали избегать тактильного контакта с телом умершего.

Нет сомнения в том, что вирус мутирует, отметил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель российской науки, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.

"Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу", - поясняет Камалов.

При этом коронавирус пока дошел до России, успел поменяться. Пока трудно предугадать, как он поведет себя, инфицировав того или иного человека.

Армаис Камалов предлагает организовать массовое тестирование граждан. Это позволит выявить зараженных, бессимптомно переболевших и людей с выработанным иммунитетом. Так можно определить людей вне зоны риска.

Тем временем в России опробываются новые методы лечения коронавирусной инфекции и варианты применения препаратов. Среди них препараты противовоспалительного действия.

"Вначале использовали противомалярийные препараты и антибиотики,- пояснил Камалов. - Это не совсем для нас было понятным, так как раньше подобную терапию против вирусов не применяли. Очень многим пациентам требуется назначение антикоагулянтной терапии, направленной на разжижение крови, на недопущение образования тромбов и изменений в лёгочной ткани.

По словам медика, пациентам с поражениями легких после коронавирусной инфекцией нужна серьезная программа реабилитации.