В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом

Вирусы гриппа и SARS-CoV-2 относятся к острым респираторным инфекциям, но отличаются по длительности инкубационного периода и области поражения организма человека. Эту разницу телеканалу "360" объяснила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, грипп преимущественно поражает трахею и верхние дыхательные пути, в то время как коронавирус - легкие и их капилляры. Из-за этого инкубационный период нового вируса и течение болезни длятся дольше, а ухудшение наступает резко при переходе инфекции из верхних дыхательных путей в нижние. Именно этим опасно заболевание COVID-19, отметила Руженцова.