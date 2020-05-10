СOVID-19 поражает не верхние дыхательные пути, а легкие и капилляры

Из-за праздничных новостей тема коронавируса ушла с первых строк, но по-прежнему актуальна. В России за сутки выявлены более 10 тысяч случаев. Общее число инфицированных приблизилось к 200 тысячам. Проведены более 5 миллионов тестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в Роспотребнадзоре назвали главное отличие коронавируса от гриппа - COVID-19 поражает не верхние дыхательные пути, а легкие и капилляры, поэтому ухудшение наступает столь резко на пятый-седьмой день болезни.

Так горячо после месяца в больнице встречают дома Рамилю Анянову. Жительница Уфы - одна из 30 тысяч россиян, уже излечившихся от коронавируса. Но болезнь протекала тяжело. "Я начала задыхаться, воздуха не хватало, онемели руки и челюсть. И тогда мне принесли кислород, я подышала недолго и уснула резко", - вспоминает Анянова.

И это только один пациент ,которому понадобилась экстренная помощь. В клинике при Башкирском медуниверситете пациентов с COVID-10- уже 70.

"Большинство пациентов в стабильном состоянии. На фоне лечения у них отмечаются улучшения, то есть эту болезнь лечить можно", - отметил Антон Тюрин, старший врач клиники.

В больнице для пациентов с коронавирусом сегодня оказалась и Нюта Федермессер - основательница фонда помощи хосписам "Вера". Недавно она работала в Нижнем Новгороде - проверяла, как защищены интернаты для пожилых людей. Вернувшись, почувствовала недомогание.

"Стресс, усталость, и этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких - начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях", - рассказала Федермессер.

Специально оборудованных палат в стране с каждым днем все больше. В Хабаровске под борьбу с вирусом переоборудовали один корпус краевой больницы и полностью 11-ю горбольницу.

А вот в родильное отделение больницы Комсомольска-на-Амуре поступила женщина без симптомов, но, как потом оказалось, инфицированная. От нее вирус передался двум врачам и еще пяти пациентам.

Иногда сокращать излишние контакты помогает телемедицина. Врач из томской инфекционной больницы описывает ситуацию анестезиологу и фармакологу - и консилиум принимает решение. Но без людей в красных зонах все равно не обойтись.

В Нальчике коллегам-профессионалам помогают студенты медвузов. Знаний у них достаточно - нужен лишь специальный инструктаж. Отбирают только тех, кто добровольно согласен бороться с вирусом.

Нижегородская область по количеству инфицированных - четвертая в стране. Для каждого выхода из дома там нужен специальный QR-код. Теперь его обладатели в некоторых магазинах Нижнего Новгорода маски могут получать бесплатно.

И, конечно, в городах России постоянно идет дезинфекция. Массово улицы, площади, парки и вокзалы обрабатывали сегодня в Новосибирске. Бойцам МЧС помогали и добровольцы из студенческих отрядов.