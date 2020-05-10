В США одобрили тест на антиген, обнаруживающий коронавирус за минуты

Медицинский регулятор США выдал экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который способен определять, заражен ли человек коронавирусом, за считанные минуты, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое экстренное разрешение на использование теста на антиген COVID-19, новой категории тестов для использования при нынешней пандемии", - говорится на сайте ведомства.

По данным FDA, лицензию получил тест компании Quidel Corporation в пятницу вечером.

"Одним из главных преимуществ теста на антиген - это скорость этого теста, который может дать результаты за минуты", - пишет FDA.

Вместе с тем отмечается, что тест на антиген не может обнаруживать все инфекции. По данным ведомства, тесты на антиген точны при обнаружении вируса, при этом не столь чувствительны, как молекулярные ПЦР-тесты.

"Это означает, что положительные результаты тестов на антиген очень точны, но есть вероятность ложных отрицательных результатов, поэтому отрицательный результат не исключает наличия заражения. Имея это в виду, отрицательный результат теста на антиген должен быть подтвержден ПЦР-тестом перед принятием решения о лечении или для предотвращения возможного распространения вируса из-за ложного отрицательного результата", - сообщило управление.