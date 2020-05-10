Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. Показания для поездки в больницу она назвала в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка - однозначное требование для госпитализации", - отметила она.

Во время общения в студии главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов согласился с телеврачом. По его словам, появление одышки у человека - действительно тревожный симптом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.

Морозов также сообщил, что лишь около 25 процентов пациентов с подтвержденным вирусом имеют серьезное поражение легких. Он пояснил, что при температуре до 38 градусов и сухом кашле лечение возможно проводить дома под дистанционным присмотром врача по видеосвязи.