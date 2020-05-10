Ученые назвали способ сократить смертность от коронавируса

Контроль витамина D у пациентов позволил бы уменьшить в два раза количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом пациентов, сообщает портал MedicalXpress со ссылкой на исследование американских ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе и британских ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. При этом вряд ли контроль за уровнем витамина позволил бы избежать роста случаев заражения. Но в качестве меры уменьшения числа смертей он очень важен, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Отмечается, что у больных в Италии, Испании и Великобритании отмечено пониженное содержание витамина D. Выявлена корреляция уровня смертности с пониженным уровнем витамина в организме. Причем это прослеживается во всех возрастных группах. Витамин не только укрепляет иммунитет, но и контролирует его, предотвращая "цитокиновый шторм", - перегрузка иммунной системы, приводящую к летальному исходу.

Открытие позволяет объяснить, почему так низок уровень смертности от коронавируса среди детей. У них не успел сформироваться приобретенный иммунитет, который у взрослых во время "цитокинового шторма" начинает сбоить, срывая работу врожденного иммунитета и вызывая острый респираторный синдром и смерть у пациентов.

Однако ученые предупредили, что передозировка витамином D ни к чему хорошему тоже не приводит.