Ученые выяснили, исчезнет ли коронавирус благодаря летней жаре

Эпидемия коронавируса вряд ли прекратится с наступлением летней жары, считают канадские ученые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, исследователи в Университете Торонто изучили более 375 тыс. случаев заражения в США и Канаде и не выявили связи между температурой и распространением инфекции. Оказалось, что при температуре выше +25 заболеваемость снижается с каждым градусом всего на 1,5%.

Профессор Дионн Гесинк отметила, что "остановить эпидемию помогут только мероприятия в сфере здравоохранения".

"Высокие температуры и влажность могут умеренно снизить скорость передачи коронавируса, однако в лучшем случае, погода играет лишь второстепенную роль в борьбе с эпидемией", - добавил Хажир Рахмандад из Школы управления менеджмента MIT Sloan в США.