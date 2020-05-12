https://news.day.az/medicine/1233823.html Прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса ученые отказались от прогнозов
Прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса ученые отказались от прогнозов
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна, ранее прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса, отказались от своих прогнозов.
Об этом сообщается на сайте заведения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам специалистов, прогнозы потеряли актуальность, так как ситуация в реальном мире развивается и меняется слишком быстро. "Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых сделать точный прогноз, могут вводить в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности", - заявили они.
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