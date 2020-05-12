Прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса ученые отказались от прогнозов

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна, ранее прогнозировавшие окончание пандемии коронавируса, отказались от своих прогнозов.

Об этом сообщается на сайте заведения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, прогнозы потеряли актуальность, так как ситуация в реальном мире развивается и меняется слишком быстро. "Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых сделать точный прогноз, могут вводить в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности", - заявили они.