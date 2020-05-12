Названо преимущество полноценного сна перед конфетами

Полноценный сон способствует укреплению иммунитета человека. Об этом сказала врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она пояснила, что на сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки, а большинству людей, чтобы выспаться, нужно 7-8 часов. За это время в организме в достаточном количестве вырабатывается иммуностимулятор мелатонин.

Также медик указала, что важно уделить внимание правильному, сбалансированному питанию. В частности, простые углеводы, содержащиеся в сладостях, наоборот, снижают иммуноответ организма. Однако Шарошкина отметила, что сейчас "не время для каких-то экспериментов со своим питанием - голодания или диет".