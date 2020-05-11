Названы симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, когда пациенту можно лечиться дома, а когда необходима госпитализация в стационар, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Некоторые считают, что коронавирусная инфекция должна лечиться только в стационарных условиях, а кто-то считает, что надо до последнего находиться дома. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев разъяснил, когда пациенту необходима госпитализация, а при каких симптомах лечение дома будет таким же эффективным.

"Все на самом деле очень просто. Если у вас легкая клиническая симптоматика, легкое течение, то никакой стационар вам не нужен. И напротив, если у вас нарастают симптомы одышки, удушья, то для вас стопроцентные показания обратиться за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы", - рассказал "Звезде" специалист.

В случае, если вы лечитесь дома, необходимо изолироваться в комнате, заранее приобрести лекарственные препараты и начинать лечение с первого дня постановки диагноза. Медицинский сотрудник добавил, что лучше бы пациент находился один в квартире, а его родственники уехали бы на другую квартиру или дачу, чтобы не заразиться.

"Если вдруг у вас нарастает ощущение одышки и удушья, тянуть не нужно, неизвестно, насколько эти ощущения быстро проявят себя. Нужно вовремя обратиться к врачу, чтобы вас доставили в стационарное отделение и были готовы к инкубации легких посредством аппарата ИВЛ", - добавил Зайцев.

Поэтому важно следить и правильно оценивать свою симптоматику и соблюдать полную изоляцию, чтобы не подвергать заражению окружающих людей.