Ученые назвали новый способ передачи коронавируса

Специалисты Медицинской школой Университета Джона Хопкинса, установили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 - фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2, передает Day.Az со ссылкой на kubnews.ru.

Отмечается, что присутствие ACE-2 и TMPRSS2 в одной и той же клетке является достаточным условием для того, чтобы вирус мог эффективно реплицироваться. Специалисты пришли к выводу, что клетки глазной поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут служить "резервуаром" для вируса.

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", - заключили ученые.