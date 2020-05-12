Медицинские власти США одобрили новый тест на антитела к коронавирусу

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) одобрило в первоочередном порядке использование нового теста на наличие в крови больных или выздоровевших после COVID-19 антител на данный вид возбудителя. Об этом сообщила пресс-служба управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тест на антитела разработала американская компания Quidel из города Сан-Диего (штат Калифорния).

Со слов разработчиков теста, он срабатывает в считанные минуты и позволяет определить наличие фрагментов белков вируса в мазках, взятых из носовых проходов пациентов.

Данный тест - уже третий на выявление антител, одобренный медицинскими властями США к применению во всех лечебных заведениях страны.

В отличие от тестов на выявление непосредственно коронавируса, требующих длительного времени, дорогих расходных материалов, команды грамотных специалистов, зачастую работающих в частных лабораториях, вновь одобренный тест производится быстро и не требует сколь-либо значительных затрат.

По словам вирусологов, "классический" тест на выявление антител с забором крови берется у больных, борящихся с инфекцией несколько дней или недель. Он оптимален для исследователей, поскольку помогает понять, как далеко зашла болезнь, как широко распространился вирус в окружении пациента, но совсем не годится для экстренной диагностики коронавируса.

Новый тест легко использовать в активной фазе развития заболевания. Он позволяет очень быстро определить по токсическим следам присутствие вируса.

Опережая время

По словам исполнительного директора компании-разработчика Дугласа Брайана, быстрое одобрение "позволяет нам немедленно приступить к синтезу препаратов, необходимых для изготовления тестов". Теперь он поступает "в руки практикующих медицинских работников и поможет с выявлением данной инфекции, ускорив время принятия решения и начало лечения", добавил он.

"Подлинным прорывом в вирусологии" назвала разработку нового теста координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

"У нас никогда не будет возможности провести 300 млн тестов в день либо тестировать школьников и рабочих перед отправкой в школы и на предприятия, - признала Биркс. - Но теперь у нас появилась возможность делать это с помощью теста на антитела коронавируса".