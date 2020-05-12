В каком возрасте начинается старение организма

Одни еще в 60 чувствуют себя молодыми, а другие разваливаются уже в 20. Конечно, процесс старения зависит не только от вас и образа жизни, но и стрессов, а также экологии. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что ученые думают о том, когда начинает стареть человек.

Возраст и индивидуальность

У медиков и исследователей есть разные версии на этот счет, но, согласно последним анализам, старение человека начинается в 50-55 лет.

Ученые из разных стран изучали то, как активно работают гены в теле человека с 20 до 90 лет.

Они сделали это для того, чтобы понять, в какой момент все процессы в организме замедляются и идут на спад.

В итоге они выяснили, что для каждого человека возраст индивидуален, однако у большинства людей старение начинается в возрасте 50-55 лет. Как выяснили ученые, до 50 лет у человека может наблюдаться одна картина работы генов, а после этого возраста она уже меняется. Также ученые выяснили, что меры для замедления старения нужно принимать как раз в этом возрасте.

Как замедлить старение

Речь не идет об омолаживающих процедурах. Старение, по словам ученых, происходит на генетическом уровне. Поэтому, если вы надеетесь сохранить молодость как можно дольше, нужно обеспокоиться своим здоровьем и образом жизни еще до наступления 55 лет. Если начать позже, то обратить и замедлить процесс вы уже не сможете.

Ученые рекомендуют прежде всего обратить внимание на свой рацион питания. По словам медиков, большинство долгожителей соблюдают диету и не имеют лишнего веса. Помимо активного образа жизни, врачи рекомендуют обращать внимание на сон. Не стоит бодрствовать слишком долго, но и отсыпаться тоже не надо. Здоровым сном для человека считается от 6 до 8 часов.