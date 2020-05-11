https://news.day.az/medicine/1234004.html ВОЗ подтверждает заражение COVID-19 по всему миру 4 млн человек
ВОЗ подтверждает заражение COVID-19 по всему миру 4 млн человек
Число случаев заболевания, вызванного коронавирусом, превысило в мире 4 млн.
Эту статистику подтвердил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В мире насчитывается более 4 млн случаев [вызываемого коронавирусом заболевания]", - сказал он
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