ВОЗ подтверждает заражение COVID-19 по всему миру 4 млн человек

Число случаев заболевания, вызванного коронавирусом, превысило в мире 4 млн.

Эту статистику подтвердил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В мире насчитывается более 4 млн случаев [вызываемого коронавирусом заболевания]", - сказал он