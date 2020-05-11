В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

Недостаток средств индивидуальной защиты, долгое время работы и недостаточно строгие меры дезинфекции являются основными причинами заражений COVID-19 среди медицинских работников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников", - сказала она на брифинге в Женеве.

По ее словам, исходя из опубликованных исследований и дискуссий со специалистами, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что отсутствие и недостаток индивидуальных средств медицинской защиты, долгое время работы с зараженными пациентами, недостаточно строгие меры дезинфекции являются одними из основных причин заражений среди медицинского персонала.