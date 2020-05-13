Названа категория людей с мощным иммунитетом к коронавирусу

Сильный и длительный иммунитет к коронавирусу чаще всего формируется у тех, кто тяжело перенес болезнь. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт объяснила, что всего у семи-восьми процентов пациентов вырабатывается хороший и устойчивый иммунитет к вирусу.

"У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается", - сказала Баранова.

Тем не менее есть люди, в организме которых, несмотря на активное развитие болезни, не вырабатываются антитела. Доля таких пациентов также составляет семь-восемь процентов от общего числа переболевших.

Большинство же тех, кто победил коронавирус, обладает иммунитетом различной силы, однако по меньшей мере у 40 процентов он довольно слабый.

Специалист также отметила, что, по мнению ученых, у пожилых людей, которые тяжело перенесли болезнь вырабатывается довольно прочный иммунитет.