Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что курение наносит еще больший вред легким, что может усугубить ситуацию при заражении. "Болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие (...), курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями", - говорится в сообщении организации.

Ранее ученые выяснили, что среди заболевших COVID-19 достаточно низкий процент курильщиков. Они предположили, что табак или никотин могут предотвратить инфицирование.

6 мая исследователи группы Cognitive Neurolab сообщали, что курение может быть одним из факторов, из-за которых осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин. Несмотря на тот факт, что представители обоих полов заражаются примерно с одинаковой частотой, в среднем по миру мужчины сталкиваются с осложнениями или умирают в результате заболевания коронавирусом в 2,5 раза чаще.