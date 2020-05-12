Германские вирусологи не знают, какой иммунитет вырабатывается у переболевших COVID-19

Германские вирусологи пока не могут сказать, какие именно антитела вырабатываются у людей, излечившихся от коронавируса, и вырабатывается ли у них иммунитет на всю жизнь. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель главы Института Роберта Коха Ларс Шаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, врачи с мая берут пробы у граждан, которые не имеют симптомов заболевания, чтобы узнать, есть ли у них антитела "и, возможно, иммунитет". "Какие антитела появляются, мы точно не знаем. Тест на антитела, который доступен в настоящий момент, пока не может подтвердить иммунитет на долгое время, но он может показать, были ли контакты с вирусом, работала ли иммунная система", - сказал он.

В Германии коронавирусом заразились 170,5 тыс. человек, 147,2 тыс. выздоровели. За сутки число новых случаев инфицирования выросло на 933. Умерли за все время пандемии 7,5 тыс. Индекс передачи вируса R чуть выше единицы. Это значит, что от одного инфицированного вирус передается еще к одному человеку. Чтобы темпы сокращались, этот показатель на протяжении длительного времени должен быть существенно ниже единицы, в ФРГ же он постоянно колеблется.

Ежедневные колебания Шаде объяснил особенностями ведения статистики в выходные дни. По его словам, R - далеко не единственный показатель, по которому следует судить. Тем более, что он отражает темпы, которые на деле имели место около полутора недель назад. Вирусолог сказал, что Германия "приближается к плато", и в этом случае, логично, что репродукция будет сохраняться на нынешнем уровне.

Шаде добавил, что нынешнее замедление темпов не должно служить основанием для потери бдительности. Второй волны заболевания можно будет избежать только в том случае, "если все будут вести себя разумно", предупредил он.

Когда будет готова вакцина

Между тем, как заявила в понедельник министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек, вакцина от коронавируса нового типа будет готова не раньше середины следующего года. "Как и прежде, мы полагаем, что вакцины будут в широком доступе самое раннее в середине 2021 года", - сказала она. При этом она не исключила вероятности того, что вакцина "не будет соответствовать всем ожиданиям". Например, не исключено, что прививка "будет защищать только от тяжелой формы заболевания", или же ее постоянно надо будет обновлять, предположила министр.

Темпы распространения вируса в ФРГ замедляются, федеральные земли постепенно снимают ограничения. Несмотря на это, жителям страны необходимо продолжать придерживаться действующих эпидемиологических правил, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине. "Германия вступает в новую фазу пандемии. Важно будет параллельно с послаблениями обеспечить, чтобы граждане выполняли основные предписания - сохраняли дистанцию, носили защитные маски. Это очень важно", - сказала канцлер.

Ее заявления прозвучали на фоне акций протеста против эпидемиологических мер. В субботу такие демонстрации прошли в Берлине, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, участвовали тысячи человек. За полторы недели до этого - 1 мая - призыв левых группировок выйти на улицы привел к стихийному массовому шествию.

Во всей ФРГ запрещены массовые мероприятия. В то же время разрешены согласованные с властями политические акции. Численность участников таких демонстраций разнится от региона к региону в диапазоне от 50 до 100.