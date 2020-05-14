Названа польза от социальной изоляции в борьбе с пандемией

Американские ученые выяснили, что социальное дистанцирование значительно замедляет распространение коронавируса, но не уменьшает количество новых инфекций в день. Выводы исследователей опубликованы в репозитории препринтов medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно авторам работы, меры социального дистанцирования становятся заметными через 12 дней из-за инкубационного периода вируса и подготовки результатов тестов. Специалисты проанализировали, как менялась статистика заболеваемости COVID-19, в том числе удвоение количества случаев заболевания, в 50 штатах и Вашингтоне. Оказалось, что дистанцирование значительно повлияло на удвоение числа заболевших, при этом самые резкие изменения наблюдались в самых пострадавших штатах.

В то же время меры по социальной изоляции не привели к снижению количества регистрируемых инфекций в день. По мнению ученых, влияние на заболеваемость могут оказать и другие меры, включая отслеживание контактов, увеличение количества тестов и ужесточение карантина. Уровень заражаемости также неизбежно снизится по мере того, как все больше людей перенесет болезнь и станет к ней устойчивым.