Назван еще один источник заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Гонконга вырастили первые искусственные аналоги кишечника летучих мышей и человека и обнаружили, что их клетки могут легко заражаться коронавирусом нового типа и участвовать в его распространении. Их выводы опубликовал научный журнал Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили первые прямые свидетельства того, что вирус SARS-CoV-2 может активно размножаться внутри кишечника человека и летучих мышей. Пока не понятно, как именно вирус может проникать в него, однако наши опыты показывают, что кишечник может выступать одним из прямых каналов распространения вируса", - пишут ученые.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавируса нового типа ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других частях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Это, в частности, может объяснить, почему в отходах человеческой жизнедеятельности ученые находят множество вирусных частиц. Вместе с этими отходами фрагменты SARS-CoV-2 попадают в сточные воды. Ученые уже несколько месяцев дискутируют о том, может ли коронавирус нового типа распространяться так и какую роль это может играть в эволюции вируса.

Новый резервуар коронавируса

Проводя эксперименты на искусственных аналогах тканей пищеварительной системы летучих мышей из семейства подковоносых, молекулярные биологи и медики под руководством доцента Гонконгского университета (Китай) Цзе Чжоу получила первые прямые свидетельства того, что вирус действительно может распространяться через кишечник.

Эти животные обитают на территории провинции Юннань и некоторых южных регионов Китая. Ученые предполагают, что один из видов этих рукокрылых был изначальным источником прародителя коронавируса нового типа. Сейчас биологи пытаются понять, как этот вирус появился и как приобрел те мутации, которые сделали его столь заразным.

Изначально Чжоу и его коллеги создали искусственные аналоги кишечника подковоносых для того, чтобы изучать возбудителя атипичной пневмонии SARS-CoV-1 - близкого родича коронавируса нового типа. Начало новой эпидемии заставило их поменять приоритеты и начать исследование нового коронавируса. Параллельно ученые проводили такие же опыты на культурах клеток и моделях кишечника человека.

Эти органы ученые попытались заразить с помощью разных штаммов SARS-CoV-2, которые они получили от коллег из больниц Гонконга. Часть этих образцов выделили из отходов человеческой жизнедеятельности. Как оказалось, вирус успешно освоился как в искусственном кишечнике летучих мышей, так и у человека, и начал активно делиться в них, вырабатывая жизнеспособные частицы.

После этого ученые извлекли из искусственного кишечника летучих мышей частицы SARS-CoV-2 и обработали ими человеческие клетки. Таким образом специалисты хотели проверить, могут ли они передаваться новым жертвам и пересекать барьер между видами. Эти опыты показали, что возбудитель COVID-19 одинаково хорошо передавался в обе стороны. Причем клетки кишечника оказались даже более уязвимы, чем обычно используемые в таком случае культуры клеток из почек мартышек, которые лишены врожденного иммунитета.

Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что кишечник и различные типы клеток в нем, могут быть одним из главных резервуаров для SARS-CoV-2 и родственных ему вирусов как в дикой природе, так и в человеческих популяциях. Это нужно учитывать как при диагностике болезни, так и при изучении возможных путей появления возбудителя COVID-19, заключают исследователи.