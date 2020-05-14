Как понизить давление, если под рукой нет лекарств

Гипертонической болезнью страдает большое количество взрослого населения. Повышение давления очень опасно, так как при его скачках у человека появляются нарушения в работе сердца и сосудов, что может довести до инфаркта и инсульта. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о способах, при помощи которых можно снизить давление, если под рукой нет аптечки.

Мятный напиток

Американские врачи пришли к выводу, что чай из листьев мяты может понижать давление, но употреблять его часто не стоит, а только в те моменты, когда экстренно нужно снизить АД. Залейте мяту кипятком и дайте настояться 10 минут. Такой чай нужно пить теплым, поэтому подождите, пока он остынет. Употреблять необходимо небольшими глотками, а после лечь отдохнуть. Через 20 минут давление должно упасть до нормального уровня.

Горячая вода

В конечностях тоже есть сосуды, которые способствуют циркуляции крови в организме. Если у вас повысилось давление, наберите в тазик теплую воду и опустите в него ноги и руки на 10 минут. Сосуды в конечностях расширятся, туда начнет поступать кровь, а артериальное давление понизится.

Дыхательная гимнастика

Чтобы давление снизилось, нужно немного подышать. Так, врачи советуют сесть в удобную позу, расслабиться и сделать глубокий вдох. Задержите дыхание на пять секунд, а потом медленно выдохните. Такое упражнение нужно делать в течение трех-пяти минут. При этом важно дышать не животом, а грудью. Чтобы научиться это делать, положите руку в области груди и попробуйте вдохнуть, живот должен втянуться, а ребра раскрыться.