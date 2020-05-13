Ученые объяснили потерю обоняния у пациентов с COVID-19

Исследователи из США объяснили потерю обоняния у части зараженных COVID-19 пациентов. Результаты научной работы обнародованы в журнале ACS Chemical Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Согласно некоторым данным, потеря обоняния - наиболее часто встречающийся симптом инфицирования SARS-CoV-2, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. Ученые пришли к заключению, что белки, с помощью которых частицы коронавируса попадают в организм, вырабатываются клетками полости носа. В результате опытов с грызунами удалось выяснить, что большее количество данных белков - рецептора ACE2 и протеазы TMPRSS2 - формируется у более пожилых мышей. Из-за этого, в частности, пациенты преклонного возраста тяжелее переносят недуг, чем молодые.

В исследовании речь идет о том, что на сегодняшний день отсутствуют данные о том, какие конкретно клетки обонятельного эпителия носовой полости экспрессируют данные белки, то есть способствуют заражению коронавирусной инфекцией нового типа. Врачи указали на то, что обладание соответствующей информацией поможет улучшить диагностику и ускорить разработку вакцины от COVID-19.