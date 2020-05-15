Следы болезней легких научились находить в дыхании человека

Биологи и инженеры разработали компактную систему анализа дыхания, с помощью которой можно находить следы болезней легких в выдыхаемом воздухе. Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в научном журнале Advanced Healthcare Materials, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам специалистов, с помощью их разработки болезни легких можно будет диагностировать рано и достаточно быстро - в течение всего нескольких минут. Ее можно будет использовать для диагностики заболеваний и других внутренних органов, например, желудка.

Курение и загрязнение воздуха часто приводят к так называемой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Зачастую из-за нее постепенно сужаются дыхательные пути, в результате у больного начинаются проблемы с дыханием и снижается концентрация кислорода в крови.

В подавляющем большинстве случаев, у 80-90% больных, ХОБЛ развивается из-за активного или пассивного курения, но при этом она может возникать и по другим причинам, - в частности, из-за воспалений, которые вызывают различные лекарства. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к началу следующего десятилетия ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире.

Электронный нос

Чтобы лучше бороться с ХОБЛ, ученые из нескольких стран во главе с профессором НИУ МИЭТ Иваном Бобринецким разработали "электронный нос", с помощью которого можно улавливать следы этой болезни в дыхании человека, а также находить следы многих других болезней легких. Устройство представляет собой набор из углеродных нанотрубок, которые подключены к гибкой органической электронике. Ее электрические свойства меняются при контакте с молекулами из выдыхаемого воздуха.

Специалисты проверили, как работает их прибор, на 12 добровольцах, которые страдали от ХОБЛ, и 9 здоровых жителях Италии. Во время опытов участники исследования выдыхали воздух в специальный полимерный мешок. Потом туда помещали "электронный нос".

Как показали эксперименты, устройство смогло найти следы ХОБЛ - почти незаметный избыток двуокиси азота - в дыхании всех больных добровольцев. На это ему нужно было примерно три минуты.

Последующие опыты показали, что прибор может находить в дыхании человека и следы других болезней, в том числе рака легких и диабета. Из-за них в выдыхаемом воздухе становится больше бензола, пропанола и этанола в случае с опухолями, и ацетона в случае с диабетом. Как надеются ученые, подобные системы могут упростить работу врачей и помогут им максимально продлить жизнь пациентам.