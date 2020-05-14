Коронавирус вызывает опасный синдром, поражающий детей - ФОТО
У некоторых детей вирус SARS-CoV-2 провоцирует редкий и опасный синдром. Подобные пациенты появились уже в нескольких странах мира. Заметив у ребёнка этот набор симптомов, следует немедленно обратиться к врачу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, речь идёт о синдроме Кавасаки или очень похожем на него состоянии. Упомянутый недуг чреват инфарктом миокарда, менингитом и другими опасными осложнениями. Заметим, что причины синдрома Кавасаки, вообще говоря, остаются неизвестными. Но в данном случае это состояние наблюдается у детей, заболевших COVID-19.
Для синдрома Кавасаки характерны следующие симптомы:
1. Повышенная температура в течение пяти дней и более.
2. Сыпь.
3. Увеличение лимфоузлов шеи.
4. Покраснение пальцев рук или ног.
5. Покраснение глаз.
6. Сухость и растрескивание губ.
7. Диарея.
Подобные симптомы уже зафиксированы у некоторых детей, болеющих COVID-19, в пяти европейских странах и 14 штатах США.
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