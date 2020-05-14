Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19

Ученые назвали новые характерные особенности COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в результате исследования ученые пришли к мнению, что коронавирус может приводить не только к потере обоняния, но и к изменениям чувствительности в ротовой полости и потере вкусовых ощущений.

Данные выводы, по оценкам ученых, являются еще одним подтверждением отличий коронавирусной инфекции от заболеваний гриппа и ОРВИ.

Исследование было проведено учеными из 50 стран, включая Россию, которые создали Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR). Консорциум занимается проведением исследований о влиянии коронавируса на все хемосенсорные системы.