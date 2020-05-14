Ученые определили, сколько коронавирус держится в воздухе

Эксперты из США решили выяснить, как долго коронавирус держится в воздухе.

Они провели эксперимент: попросили добровольцев произносить различные фразы, а специальные лазеры замеряли, сколько продержатся в воздухе микрокапли, о результатах пишет журнал PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Оказалось, что за минуту громкого разговора образуется минимум 1000 микрокапель, которые держатся в воздухе более 8 минут, а в некоторых случаях - до 14.

Эксперты уточняют - в исследовании не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы.