https://news.day.az/medicine/1235080.html Ученые определили, сколько коронавирус держится в воздухе
Ученые определили, сколько коронавирус держится в воздухе
Эксперты из США решили выяснить, как долго коронавирус держится в воздухе.
Они провели эксперимент: попросили добровольцев произносить различные фразы, а специальные лазеры замеряли, сколько продержатся в воздухе микрокапли, о результатах пишет журнал PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
Оказалось, что за минуту громкого разговора образуется минимум 1000 микрокапель, которые держатся в воздухе более 8 минут, а в некоторых случаях - до 14.
Эксперты уточняют - в исследовании не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы.
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