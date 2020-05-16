Стало известно, для чего на самом деле нужны перчатки и маски

Постоянное мытье рук мылом и антисептики могут привести к раздражению кожи, поэтому ношение перчаток является лучшей альтернативой. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он отметил, что на поверхностях перчаток также могут оставаться различные бактерии, поэтому их надо менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком.

"Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта", - пояснил специалист.

По его словам, не стоит носить трикотажные перчатки, так как их невозможно обработать антисептиком.

Также Мясников рассказал, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но могут помочь не заразиться от уже инфицированного человека. Он отметил, что человек может не знать о наличии у него COVID-19, поэтому стоит соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию.