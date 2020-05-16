Раскрыты последствия преждевременного снятия карантина

Международная группа исследователей выяснила, что во Франции коронавирусом SARS-CoV-2 были инфицированы лишь чуть более четырех процентов населения, что намного ниже уровня, необходимого для формирования коллективного иммунитета. Статья ученых, в которых сообщается о возможных последствиях преждевременного снятия карантина, опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные о заболеваемости COVID-19, собранные врачами в больницах и на круизном лайнере Diamond Princess. Оказалось, что 3,6 процента инфицированных вирусом SARS-CoV-2 нуждались в госпитализации, и только 0,7 таких пациентов умерли. Введенные ограничения на социальные контакты замедлили распространение коронавируса на 78 процентов, и только 4,4 процента населения Франции оказалось инфицировано, что недостаточно для сдерживания болезни после снятия ограничений.

Большинство ученых сходятся во мнении, что коллективный иммунитет возникает, когда заражено 65-75 процентов населения. В случае Франции весьма вероятна вторая волна заражения, поскольку ограничения начали смягчать после 11 мая. При этом единственным эффективным способом сдерживания инфекции в отсутствие карантинных мер является вакцина.