В России создана детальная 3D-модель коронавируса

Российская компания Visual Science, занимающаяся научной визуализацией, создала детальную 3D-модель и анимацию коронавируса SARS-CoV-2. Работа над визуализацией заняла почти три месяца.

В Visual Science утверждают, что модель создавалась на основе современных научных данных о строении коронавирусов и комментариях вирусологов, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

"Это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент", - говорится в описании проекта.