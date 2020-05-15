https://news.day.az/medicine/1235169.html В России создана детальная 3D-модель коронавируса - ВИДЕО
В России создана детальная 3D-модель коронавируса - ВИДЕО
Российская компания Visual Science, занимающаяся научной визуализацией, создала детальную 3D-модель и анимацию коронавируса SARS-CoV-2. Работа над визуализацией заняла почти три месяца.
В Visual Science утверждают, что модель создавалась на основе современных научных данных о строении коронавирусов и комментариях вирусологов, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.
"Это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент", - говорится в описании проекта.
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