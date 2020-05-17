Оценена эффективность американского препарата против коронавируса

Американский препарат ремдесивир не может использоваться как универсальное лекарство от коронавируса. Об этом рассказала химик и избранный президент Международного общества исследований в области антивирусных препаратов (ISAR) Кэтрин Селей-Радтке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, данное средство играет важную роль в борьбе с пандемией, однако не решает все проблемы. В дальнейшем ремдесивир, скорее всего, будет применяться в составе комбинации препаратов или "коктейля лекарств", как это делается для других вирусов, таких как ВИЧ и ВГС. Селей-Радтке подчеркнула, что вирус необходимо поражать на разных стадиях его жизненного цикла, чтобы полностью остановить репликацию и снизить шансы на развитие резистентности к лекарству.

Химик выразила оптимизм относительно первых результатов испытаний препарата, так как у него выражено прямое противовирусное действие, также он демонстрировал очень сильное воздействие в отношении двух родственных коронавирусов - SARS и MERS.