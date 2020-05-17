Названа особенность распространения коронавируса в арабских странах

В арабских странах Персидского залива показатель распространения коронавируса выше среди мужчин из-за традиции мужских посиделок. Такую причину высокого показателя инфицирования среди мужчин назвала исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в арабских странах женщины больше проводят времени дома, чем мужчины. Общество в странах Персидского залива строится на ежедневном взаимодействии и встречах с родственниками и друзьями, прежде всего, между мужчинами за пределами дома.

Такое общение строится на основе мужских посиделок в специальных отдельных помещениях при домах, которые называют "меджлисами", пояснила она. При этом "меджлисы" открыты для всех, поэтому обычно там собираются много людей. Иногда это даже может принять форму неких культурных форумов с музыкальными выступлениями, играми или чтениями поэзии.

Эксперт пояснила, что обычно арабские мужчины не проводят много времени дома с семьей. "После такого им, конечно, сложно сразу засесть дома на протяжении месяцев", - отметила она. Кроме того, выполнять какую-либо рискованную работу, связанную с возможностью заражения коронавирусом, обычно отправляют мужчин.

Саудовская Аравия и Катар занимают лидирующие позиции среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. Сейчас в королевстве выявлено более 49 тысяч инфицированных, в Катаре - более 29 тысяч.