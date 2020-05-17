Назван самый серьезный симптом тяжелой формы коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала одышку самым серьезным симптомом тяжелой формы коронавирусной пневмонии. При наличии одышки больного нужно незамедлительно госпитализировать, заявила она в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал и о других проявлениях болезни, которые характерны для тяжелой клинической картины. "Первое - температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе - кашель, третье - одышка. Это большая частота дыханий - 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом", - перечислил специалист.

Эксперты также указали на такой симптом коронавирусной инфекции, как цианоз - посинение кожного покрова и слизистой оболочки. По их словам, о наличии вируса в организме свидетельствуют посинения губ и ногтей.