Ученые предрекли появление диабета у заразившихся коронавирусом пациентов

Ученые выяснили, что у пациентов, которые перенесли атипичную пневмонию в 2002-2003 годах, появился диабет спустя 12 лет после выздоровления, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Большой коллектив ученых под руководством Хуайнонга Чена из больницы Тяньцзинь выявил, что через 12 лет у таких пациентов были обнаружены различные заболевания. Например, повышенная восприимчивость легких к инфекциям, опухоли, сердечно-сосудистые проблемы и нарушение метаболизма глюкозы и липидов.

Эту связь ранее подтвердили специалисты департамента эндокринологии пекинской больницы Тонгрен. В исследовании они заявили, что коронавирусы изменяют работу ангиотензинпревращающего фермента 2 в различных органах. Такой фермент представляет собой рецептор и точку входа для некоторых коронавирусов, в том числе SARS и SARS-CoV-2. Он есть практически во всех тканях организма человека, но достаточно большое его число локализуется в эндокринной части поджелудочной железы.

В результате выяснилось, что SARS повреждают эту часть поджелудочной железы, а ее клетки вырабатывают гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Таким образом, ученые предположили, что из-за этого у некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус нового типа, появится острый инсулинозависимый сахарный диабет.