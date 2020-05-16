Врач рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса. Ее комментарий приводится в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лысенко уточнила, что речь идет о поражении мелких сосудов и кожных проявлениях, которые "не могут не настораживать". "Это вирус будет жить с нами еще какое-то время", - добавила врач, отвечая на вопрос журналистки о возможности второй волны инфицирования.

Ранее 16 мая сообщалось, что врач и телеведущая Елена Малышева назвала одышку самым серьезным симптомом тяжелой формы коронавирусной пневмонии. При наличии одышки больного нужно незамедлительно госпитализировать. Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в свою очередь рассказал и о других проявлениях болезни, которые характерны для тяжелой клинической картины. "Первое - температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе - кашель, третье - одышка. Это большая частота дыханий - 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом", - перечислил специалист.