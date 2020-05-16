Специалисты предупредили о коронавирусной опасности чипсов и других снеков

Риск передачи коронавирусной инфекции повышается, если люди едят из общей посуды или из одной упаковки, например, чипсы, орехи, сухарики или другие снеки, предупреждают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В институте напомнили, что вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым способом. В этой связи специалисты рекомендуют по возможности сократить прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах.

Они советуют также носить с собой антисептическое средство для рук и одну-две упаковки одноразовых салфеток. Если человек кашляет или чихает, он должен прикрывать рот и нос салфеткой, а после использования сразу ее выбросить и ни в коем случае не использовать во второй раз.