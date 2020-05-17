Ученые из России разработали тест на коронавирус

Ученые из компании "Тестген" в Ульяновской области разработали тест на коронавирус. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, тест-системы будут поставляться в больницы региона, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Сергей Морозов.

"Мы в разы нарастили лабораторную базу. Кстати, разработка ульяновских ученых - экспресс-тесты на коронавирус, 15 мая уже получила лицензию Роспотребнадзора. Уже есть договоренности о поставке систем в больницы Ульяновской области", - сказал Морозов.

За последние сутки в регионе выявлен 101 случай заражения коронавирусом. По словам Морозова, пика заболеваемости Ульяновская область достигнет к концу мая, а выход на плато планируется не раньше середины июня. Ограничительные меры будут действовать до 24 мая, после чего власти примут решение о смягчении или ужесточении мер.