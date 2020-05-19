Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 "первым и последним" симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция - повышается свертываемость крови, рассказала в интервью Lenta.ru профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова, передает Day.Az.

Она отметила, что, согласно госпитальной статистике США, в период эпидемии количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодами 2018-го и 2019 года.

"Важно знать, что гиперкоагуляция [повышенная активность свертывающей системы кровообращения] - часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов", - подчеркнула профессор.