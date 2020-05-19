Затрудненное дыхание: как помочь себе до приезда скорой

Затрудненное дыхание - один из главных симптомов не только COVID-19, но и других серьезных заболеваний. Если данный симптом сопровождается болью в груди или высокой температурой следует немедленно вызывать скорую. Но что делать до приезда медиков, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Прежде всего необходимо лечь на живот, свесив голову с края кровати и расслабив шею. Лежать на спине при затрудненном дыхании категорически запрещается.

Если по той или иной причине лечь не удается, примите позу, которой обучают бортпроводников: сядьте, нагнитесь вперед, округлив спину, обхватите руками колени и опустите голову вниз. В случае, когда затрудненное дыхание застало вас на улице или в общественном месте, где негде присесть, наклонитесь вперед из положения стоя, а руками упритесь в твердую поверхность, например, в стену. Голову наклоните вниз.

При возникновении острой одышки не лишним будет сделать дыхательные упражнения: глубоко вдохните, задержите дыхание на 5-6 секунд, а затем медленно выдохните, постепенно выпуская весь воздух из легких. Повторите упражнение несколько раз, после чего попробуйте откашляться.

Дыхательная гимнастика также полезна людям с обостренным чувством тревоги. Посвящая таким упражнениям хотя бы несколько минут в день, вскоре вы заметите, что стали спокойнее и нервничаете гораздо меньше.