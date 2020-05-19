В ЕС ищут рекомбинантную вакцину от коронавируса

Могут ли синтетические бактерии помочь в профилактике и лечении респираторных заболеваний, таких, как ковид-19? Европейские исследователи в Центре геномного регулирования в Барселоне в течение многих лет работают над рекомбинантными вакцинами, которые теперь, возможно, позволят обуздать коронавиурс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, команда ученых в Барселоне приняла участие в масштабном европейском проекте Mycosynvac, цель которого - разработать так называемые смарт-вакцины против респираторных инфекций, на первом этапе для животных, потом для человека. В фокусе их внимания - микоплазмы, класс бактерий, которые ученые подвергли генным модификациям. Алгоритм, говорят они, может помочь в борьбе с ковидом: в качестве антигена они предлагают задействовать белки нового коронавируса.