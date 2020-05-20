У погибших от коронавирусной инфекции нашли серьезные осложнения

Коронавирус нового типа поражает не только дыхательные пути, но и другие органы и системы человека. К такому выводу пришли австрийские ученые и врачи, статью которых опубликовал научный журнал Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе своего исследования специалисты после вскрытия проанализировали состояние органов 11 пациентов, которые погибли от коронавирусной инфекции. Все они были достаточно пожилыми людьми (средний возраст - 80,5 лет), среди них было восемь мужчин и три женщины.

"Несмотря на то, что массивное инфицирование коронавирусом начинается с поражения верхних дыхательных путей и тканей легких, патологическое воздействие на организм человека на этом не заканчивается. Вирус провоцирует развитие тромбоза легочных артерий и поражение других органов", - рассказал один из авторов работы, Михаэль Траунер из Венского медицинского университета.

"При массивной инфекционной атаке коронавируса мы встречаемся не только с поражением легких, но и с рядом тяжелейших расстройств, таких как тромбоз легочных артерий, почечная недостаточность, снижение функций печени, поджелудочной железы", - добавил соавтор исследования, профессор Университета имени Иоганна Кеплера Зигурд Лакс.

Начинается с легких

Авторы статьи отмечают, что основными причинами смерти при коронавирусной инфекции становятся легочная недостаточность и нарушение кровотока. Первоначально SARS-CoV-2 действуют на альвеолы - специальные образования в легких, через которые происходит газообмен, - практически уничтожая их.

Затем вирус действует на капилляры - мельчайшие сосуды, которые доставляют кислород к тканям организма человека. В результате сужается просвет сосудов, и окружающие ткани начинают отмирать, отмечают ученые.

Самые уязвимые

Чаще всего тяжелые осложнения случаются у людей, которые раньше уже переносили сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, ученые выявили серьезные нарушения функционирования лимфатической системы и желез внутренней секреции.

"Коронавирус нового типа массированно действует на весь организм человека, все его системы, - подчеркнул Траунер. - Но пока еще не до конца известно, насколько долговременны подобные поражения и как поведут себя пораженные органы в дальнейшем, если организм удастся вылечить от коронавирусной инфекции".

Одним из самых серьезных осложнений при COVID-19, который обнаружили исследователи, окаазлся тромбоз вен. Это, по мнению ученых, ставит перед медиками важный вопрос о том, насколько эффективны при коронавирусной инфекции антикоагулянты. Ранее врачи использовали один из этих препаратов - гепарин - для борьбы с коронавирусной инфекцией, однако наблюдения показали, что он опасен для больных.