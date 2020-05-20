Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики

У пациентов с COVID-19 во время острого периода могут развиваться спутанность сознания и делирий, а в долгосрочном плане - депрессия, тревожные расстройства и ПТСР.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из исследования британских ученых, опубликованного в журнале Lancet.

"Предыдущие пандемии гриппа были связаны с долгосрочными психоневрологическими последствиями, поэтому вполне возможно, что другие вирусные инфекции в больших масштабах могут вызвать устойчивые заболевания психики. <...> Нашей целью было изучить две предыдущие эпидемии коронавируса, SARS и MERS, чтобы выявить возможные психиатрические и психоневрологические последствия для текущей пандемии. Мы также изучили ранние данные о COVID-19", - пишут авторы исследования.

Ученые проанализировали 72 исследования, посвященные вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония, ближневосточному респираторному синдрому и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Cистематический обзор показал, что во время острого периода заболевания общие симптомы у пациентов с SARS и MERS включали спутанность сознания (36 из 129 пациентов), подавленное настроение (42 из 129), тревожность (46 из 129), нарушение памяти (44 из 129) и бессонницу (54 из 129). После выписки из больницы у пациентов часто отмечались депрессия, бессонница, тревожность, раздражительность, ухудшение памяти, усталость и расстройство сна. Метаанализ исследований показал, что на стадии после болезни частота посттравматического стрессового расстройства составляла 32,2 процента, депрессии - 14,9, тревожных расстройств - 14,8.

Данные по пациентам с тяжелой формой COVID-19 говорят о развитии делирия, или психического расстройства, сопровождающегося помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Так, одно исследование показало, что спутанность сознания возникала у 26 из 40 (65 процентов) пациентов отделения интенсивной терапии, а возбужденное состояние - у 40 из 58 (69 процентов). В другом исследовании спутанность сознания наблюдалась у 17 из 82 (21 процент) смертельно больных.

"Если заражение SARS-CoV-2 происходит аналогично заражению SARS-CoV или MERS-CoV, большинство пациентов должны выздоравливать без психических заболеваний. SARS-CoV-2 может вызвать делирий у значительной части пациентов в острой стадии. Врачи должны знать о возможности развития депрессии, беспокойства, усталости, посттравматического стрессового расстройства и более редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе", - заключают авторы исследования.

При этом авторы отметили, что количество подобных исследований о пациентах с COVID-19 ограниченно, поэтому более подробное описание возможных психических расстройств пока что невозможно.